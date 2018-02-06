За прошедший год в Рязани стало меньше самоубийц. Число суицидников сократилось на 13% с 66 до 57. Данные смертности населения в области предоставил Рязаньстат.
В целом смертность в регионе снизилась с 17 922 человек до 17 220.
Чаще всего рязанцы умирают от болезней системы кровообращения (43% всех случаев) и от новообразований (13%).
В регионе увеличилось количество убийств — с 34 до 44.
Реже фиксируются гибель на транспорте (со 178 до 210) и в ДТП в частности (со 180 до 146). Меньше стало утопленников (с 29 до 35) и отравившихся алкоголем (с 119 до 91).