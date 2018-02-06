Рязанские водители начали тренироваться на «московских автобусах». Об этом в эксклюзивном интервью RZN.info сообщил начальник городского управления транспорта Сергей Кулик.
По его словам, в пятницу, 2 февраля, первая машина начала тренировки по маршруту №17.
«Это один из самых протяженных маршрутов с наибольшим количеством „Икарусов“. Еще один маршрут, который протестируют водители в ближайшее время — это маршрут №6», — подчеркнул Кулик.
Он отметил, что технические характеристики поступивших из Москвы автобусов не уступают по маневренности машинам других марок, которые эксплуатирует автоколонна № 1310, «поэтому их использование на маршрутной сети города Рязани не станет проблемой». Полное интервью с Сергеем Куликом появится на сайте позже.
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