Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:29, 6 февраля 2018 1 272
 1    0

В России предложат снимать деньги с карт на кассах магазинов

В России предложат снимать деньги с карт на кассах магазинов

Российские банки и платежные системы тестируют сервис, который позволяет снимать с карт наличные на кассах магазинов через POS-терминалы. Несколько таких пилотных проектов провел Сбербанк, пишут «Ведомости».

В случае, если сервис запустят, им смогут воспользоваться только держатели карт Сбербанка, причем только в тех магазинах, которые обслуживает организация.

«В таком случае банк может самостоятельно обработать транзакцию, не отправляя ее в платежную систему и, следовательно, не завися от нее», — отмечает издание.

Возможность внедрения в России такой системы изучает и Mastercard, которая проводила тесты с несколькими банками, среди которых ВТБ и «Русский стандарт».

Представитель ВТБ заявил «Ведомостям», что рассматривает возможность использования данной технологии, но обсуждать детали не стал. «Русский стандарт» от комментариев отказался, Visa на запрос не ответила.

Mastercard предлагает клиентам расплачиваться за товар или услугу по своей банковской карте и одновременно запрашивать у кассира нужную сумму наличных. После ввода пин-кода, далее банк, выпустивший карту, одобряет покупку и выдачу наличных. Отмечается, что сумма наличных, которые можно снять с карты в кассе магазина, может быть ограничена.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Экономика и бизнес»
12:58, 6 февраля 2018
В Рязанской области в 2017 году выявили меньше поддельных купюр
10:41, 6 февраля 2018
Представители малого бизнеса смогут бесплатно открыть счет в Сбербанке
9:29, 6 февраля 2018
В России предложат снимать деньги с карт на кассах магазинов
20:47, 5 февраля 2018
Путин простил долги Киргизии 3
19:18, 2 февраля 2018
В Рязанской области построят две мега-фермы
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
4 дня назад
«Рязаньавтодор» с позитивом смотрит в будущее

«Рязаньавтодор» с позитивом смотрит в будущее

В январе дорожникам вручили комбинированные дорожные машины.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:33, 24 января 2018 23 635
В Рязани выехали на линии «московские» троллейбусы. Фото и видео 9
9:39, 30 января 2018 22 088
В Пронском районе такси превратилось в груду металла от столкновения с грузовиком, погибли трое 9
14:36, 1 февраля 2018 18 559
В Рязани закроется крупный супермаркет
9:13, 28 января 2018 16 155
Потеплеет. Прогноз погоды в Рязани на рабочую неделю
15:13, 23 января 2018 15 177
Под мостом в рязанском Лесопарке появится спорткомплекс. Проект 32
Все новости
Голосования

Будете ли вы отмечать День святого Валентина?

Окончание опроса: 14.02.2018
Архив голосований
Форум