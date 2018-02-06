В России предложат снимать деньги с карт на кассах магазинов

Российские банки и платежные системы тестируют сервис, который позволяет снимать с карт наличные на кассах магазинов через POS-терминалы. Несколько таких пилотных проектов провел Сбербанк, пишут «
В случае, если сервис запустят, им смогут воспользоваться только держатели карт Сбербанка, причем только в тех магазинах, которые обслуживает организация.
«В таком случае банк может самостоятельно обработать транзакцию, не отправляя ее в платежную систему и, следовательно, не завися от нее», — отмечает издание.
Возможность внедрения в России такой системы изучает и Mastercard, которая проводила тесты с несколькими банками, среди которых ВТБ и «Русский стандарт».
Представитель ВТБ заявил «Ведомостям», что рассматривает возможность использования данной технологии, но обсуждать детали не стал. «Русский стандарт» от комментариев отказался, Visa на запрос не ответила.
Mastercard предлагает клиентам расплачиваться за товар или услугу по своей банковской карте и одновременно запрашивать у кассира нужную сумму наличных. После ввода пин-кода, далее банк, выпустивший карту, одобряет покупку и выдачу наличных. Отмечается, что сумма наличных, которые можно снять с карты в кассе магазина, может быть ограничена.