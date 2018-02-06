В Новомичуринске бешеные лисы покусали собаку

В Новомичуринске дикие лисы покусали собаку местного жителя, питомца пришлось усыпить. Об этом пишет ИД «
«Я усыпил ее потому, что налицо были все признаки бешенства, — рассказал он. — Ее трясло, она клацала зубами и кидалась на любой предмет, который проносили мимо нее, а изо рта шла пена. Недаром все-таки предупреждают нас сегодня ветеринары, специалисты. А лис у нас на дачах и в самом деле столько, что я могу их стрелять не выходя из дачного домика, прямо из окна».
Хозяину усыпленного животного сейчас ставят уколы «от бешенства».
«Сегодня это не „сорок уколов в живот“. Но все равно — целая обязательная процедура с восемью уколами в первый день (по секундам), которой могло бы и не быть, если бы вовремя были привиты от бешенства мои собаки. Близок локоток, да не укусишь», — отметил мужчина.