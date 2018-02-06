Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:36, 6 февраля 2018 348
 0    0

В Новомичуринске бешеные лисы покусали собаку

В Новомичуринске бешеные лисы покусали собаку

В Новомичуринске дикие лисы покусали собаку местного жителя, питомца пришлось усыпить. Об этом пишет ИД «Пресса».

«Я усыпил ее потому, что налицо были все признаки бешенства, — рассказал он. — Ее трясло, она клацала зубами и кидалась на любой предмет, который проносили мимо нее, а изо рта шла пена. Недаром все-таки предупреждают нас сегодня ветеринары, специалисты. А лис у нас на дачах и в самом деле столько, что я могу их стрелять не выходя из дачного домика, прямо из окна».

Хозяину усыпленного животного сейчас ставят уколы «от бешенства».

«Сегодня это не „сорок уколов в живот“. Но все равно — целая обязательная процедура с восемью уколами в первый день (по секундам), которой могло бы и не быть, если бы вовремя были привиты от бешенства мои собаки. Близок локоток, да не укусишь», — отметил мужчина.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Природа и экология»
16:36, 6 февраля 2018
В Новомичуринске бешеные лисы покусали собаку
15:14, 6 февраля 2018
В ночь на среду в Рязанской области похолодает до -22 градусов
21:47, 5 февраля 2018
Строительство мусорного полигона в Рязанском районе обжалуют в суде
14:03, 5 февраля 2018
В рязанские леса выпустят оленей
12:56, 5 февраля 2018
В ночь на вторник в Рязанской области похолодает до -19 градусов
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
4 дня назад
«Рязаньавтодор» с позитивом смотрит в будущее

«Рязаньавтодор» с позитивом смотрит в будущее

В январе дорожникам вручили комбинированные дорожные машины.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:33, 24 января 2018 23 713
В Рязани выехали на линии «московские» троллейбусы. Фото и видео 9
9:39, 30 января 2018 22 129
В Пронском районе такси превратилось в груду металла от столкновения с грузовиком, погибли трое 9
14:36, 1 февраля 2018 18 654
В Рязани закроется крупный супермаркет
9:13, 28 января 2018 16 177
Потеплеет. Прогноз погоды в Рязани на рабочую неделю
10:34, 3 февраля 2018 15 367
Многоэтажки, набережная и детсады. Рязанцам представили проект застройки в пойме реки вдоль Московского шоссе 7
Все новости
Голосования

Будете ли вы отмечать День святого Валентина?

Окончание опроса: 14.02.2018
Архив голосований
Форум