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10:51, 6 февраля 2018 3 525
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В Горроще рязанка на «Хендай» сбила двух девушек 2

В Горроще рязанка на «Хендай» сбила двух девушек

На улице Дзержинского 48-летняя рязанка на Hyundai Creta сбила двух девушек. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД.

ДТП произошло в понедельник, 5 февраля, около 18:00 у дома №29 по улице Дзержинского.

По предварительной информации, водитель двигалась со стороны улицы Высоковольтная в сторону улицы Гагарина и сбила девушек 23 и 29 лет, пересекавших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеходы получили травмы, с которыми их доставляли в медучреждения.

Все обстоятельства произошедшего уточняются.


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2 часа назад
Парковки, автобусы, новые маршрутки. Что ждет рязанский транспорт в этом году

Парковки, автобусы, новые маршрутки. Что ждет рязанский транспорт в этом году

В интервью для RZN.info начальником городского управления транспорта Сергей Кулик рассказал о выделенных полосах для общественного транспорта, новых платных парковках и «московских» автобусах на улицах Рязани.

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