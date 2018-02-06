В Горроще рязанка на «Хендай» сбила двух девушек

На улице Дзержинского 48-летняя рязанка на Hyundai Creta сбила двух девушек. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД.
ДТП произошло в понедельник, 5 февраля, около 18:00 у дома №29 по улице Дзержинского.
По предварительной информации, водитель двигалась со стороны улицы Высоковольтная в сторону улицы Гагарина и сбила девушек 23 и 29 лет, пересекавших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП пешеходы получили травмы, с которыми их доставляли в медучреждения.
Все обстоятельства произошедшего уточняются.