У российских спортсменов не будет приветственной церемонии в Пхенчхане

У российских спортсменов не будет приветственной церемонии в олимпийской деревне, передает «
В информационной системе Игр-2018, приветственной церемонии для «олимпийских атлетов из России» (OAR) не запланировано. Она, в частности, включает в себя поднятие флага делегации в присутствии входящих в ее состав спортсменов.
Тем временем в олимпийских деревнях в Пхенчхане и Канныне уже проходят приветственные церемонии с участием других команд.
Напомним, 5 декабря МОК
Российские спортсмены смогут выступить на ней под нейтральным флагом при соблюдении строгих условий. Лыжники
Болельщикам
Игры пройдут с 9 по 25 февраля.