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9:23, 6 февраля 2018 855
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У российских спортсменов не будет приветственной церемонии в Пхенчхане

У российских спортсменов не будет приветственной церемонии в Пхенчхане

У российских спортсменов не будет приветственной церемонии в олимпийской деревне, передает «РИА Новости».

В информационной системе Игр-2018, приветственной церемонии для «олимпийских атлетов из России» (OAR) не запланировано. Она, в частности, включает в себя поднятие флага делегации в присутствии входящих в ее состав спортсменов.

Тем временем в олимпийских деревнях в Пхенчхане и Канныне уже проходят приветственные церемонии с участием других команд.

Напомним, 5 декабря МОК приостановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) в организации, отстранив сборную России от участия в Олимпиаде 2018 года.

Российские спортсмены смогут выступить на ней под нейтральным флагом при соблюдении строгих условий. Лыжники будут выступать в бордовой форме с аббревиатурой OAR — Olympic Athlete from Russia («олимпийский атлет из России»).

Болельщикам разрешили использовать российский флаг во время зимней Олимпиады в Пхенчхане.

Игры пройдут с 9 по 25 февраля.


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