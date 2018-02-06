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15:31, 6 февраля 2018 1 334
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Тело погибшего в Сирии летчика доставили в Россию

Тело погибшего в Сирии летчика доставили в Россию

Тело летчика Романа Филипова, погибшего во время боевого вылета в Сирии, доставили в Россиию. Об этом сообщил РБК со ссылкой на компетентные источники.

Останки офицера и фрагменты штурмовика доставили самолетом на военный аэропорт Чкаловск.

Напомним, штурмовик Су-25СМ сбили из переносного зенитно-ракетного комплекса во время патрулирования в провинции Идлиб в субботу, 3 февраля. Летчик катапультировался, но попал в окружение и погиб: офицер отстреливался от боевиков из пистолета Стечкина, а затем подорвал себя гранатой.

Офицера представили к званию Героя России (посмертно).


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