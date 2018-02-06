Тело погибшего в Сирии летчика доставили в Россию

Тело летчика Романа Филипова, погибшего во время боевого вылета в Сирии, доставили в Россиию. Об этом сообщил
Останки офицера и фрагменты штурмовика доставили самолетом на военный аэропорт Чкаловск.
Напомним, штурмовик Су-25СМ
Офицера
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Тело летчика Романа Филипова, погибшего во время боевого вылета в Сирии, доставили в Россиию. Об этом сообщил
Останки офицера и фрагменты штурмовика доставили самолетом на военный аэропорт Чкаловск.
Напомним, штурмовик Су-25СМ
Офицера
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В январе дорожникам вручили комбинированные дорожные машины.