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13:26, 5 февраля 2018 854
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Посмертно. Погибшего в Сирии летчика представили к званию Героя России

Посмертно. Погибшего в Сирии летчика представили к званию Героя России

Погибшего в Сирии летчика Романа Филлипова представили к званию Героя России (посмертно). Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу, передает ТАСС.

Напомним, штурмовик Су-25СМ гвардии майора Романа Филлипова сбили из переносного зенитно-ракетного комплекса во время патрулирования в провинции Идлиб в субботу, 3 февраля. Летчик катапультировался, но попал в окружение и погиб: офицер отстреливался от боевиков из пистолета Стечкина, а затем подорвал себя гранатой.

Через несколько часов по квадрату, откуда обстреляли штурмовик, нанесли удар крылатыми ракетами «Калибр», затем на территорию отправили сирийский спецназ под прикрытием самолетов ВКС.

Им поручено любой ценой забрать у боевиков тело майора Филипова.

Фото из соцсетей


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