Посмертно. Погибшего в Сирии летчика представили к званию Героя России

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Погибшего в Сирии летчика Романа Филлипова представили к званию Героя России (посмертно). Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу, передает ТАСС.
Напомним, штурмовик Су-25СМ гвардии майора Романа Филлипова сбили из переносного зенитно-ракетного комплекса во время патрулирования в провинции Идлиб в субботу, 3 февраля. Летчик катапультировался, но попал в окружение и погиб: офицер отстреливался от боевиков из пистолета Стечкина, а затем подорвал себя гранатой.
Через несколько часов по квадрату, откуда обстреляли штурмовик, нанесли удар крылатыми ракетами «Калибр», затем на территорию отправили сирийский спецназ под прикрытием самолетов ВКС.
Им поручено любой ценой забрать у боевиков тело майора Филипова.