Светлое будущее. В Коммунистическом переулке продавали «насвай»

В Рязани пресекли незаконную торговлю «насваем». Об этом сообщила
Полиции стало известно, что в доме №3 в Коммунистическом переулке торговали «насваем». Продавцом оказался 21-летний рязанец.
У него обнаружили большой пакет с запрещенным веществом и несколько пакетиков для разового сбыта. Общая масса «насвая» составила более полутора килограммов.
Всего в 2107 году полиция изъяла из незаконного оборота более 155 килограммов «насвая».
Всех, кому известно о незаконной торговле, попросили обрашаться по номерам телефона: 21-63-07 («Телефон Доверия») или 02 (с мобильных операторов — 102).
По всем сообщениям пройдет соответствующая проверка.