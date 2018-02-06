Смекалочка. В Рязани за 40 тысяч продают «железный» биткоин

В Рязани продают биткоин в виде монеты. Соответствующее объявление размещено на
Продавец просит за него 40 тысяч рублей. Какое-либо описание товара отсутсвует.
Автор объявления рассказал корреспонденту RZN.info, что подал его «в шутку». По его словам, у него три таких монеты, которые он готов продать за 200 рублей.
Отметим, что биткоин является криптовалютой и не имеет вещественного эквивалента: монет или купюр. По состоянию на вторник, 6 февраля, цена одного «настоящего» биткоина составляет около семи тысячи долларов.