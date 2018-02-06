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17:45, 6 февраля 2018 1 760
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Смекалочка. В Рязани за 40 тысяч продают «железный» биткоин 1

Смекалочка. В Рязани за 40 тысяч продают «железный» биткоин

В Рязани продают биткоин в виде монеты. Соответствующее объявление размещено на Avito.

Продавец просит за него 40 тысяч рублей. Какое-либо описание товара отсутсвует.

Автор объявления рассказал корреспонденту RZN.info, что подал его «в шутку». По его словам, у него три таких монеты, которые он готов продать за 200 рублей.

Отметим, что биткоин является криптовалютой и не имеет вещественного эквивалента: монет или купюр. По состоянию на вторник, 6 февраля, цена одного «настоящего» биткоина составляет около семи тысячи долларов.


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4 дня назад
Рязанский удар по нацизму на севере Сталинграда

Рязанский удар по нацизму на севере Сталинграда

Вспомним о рязанцах, которые ковали победу в Сталинградской битве.

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