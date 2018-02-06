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16:05, 6 февраля 2018 394
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Следователи подключились к поискам пропавшего 68-летнего клепиковца

Следователи подключились к поискам пропавшего 68-летнего клепиковца

Следователи проводят доследственную проверку по факту исчезновения Владимира Петренко, который пропал в прошлом году. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

О 68-летнем пенсионере ничего неизвестно с 20 ноября 2017 года, когда он ушел из своего дома в деревне Моисеево Клепиковского района Рязанской области. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост около 170 см, худощавого телосложения, волосы короткие, седые, на голове есть залысина и шрам ближе ко лбу, глаза карие с небольшим прищуром, есть послеоперационные шрамы на животе, на безымянном пальце правой руки частично отсутствует ноготь.

Может находиться в следующей одежде: темно-синяя рубашка, джинсовые брюки с потертостями, резиновые утепленные сапоги черного цвета, темно-синяя куртка с голубыми полосками на карманах и спине.

Всех, кому известна информация о пропавшем, попросили обращаться по номерам телефона 8 (49142) 2-67-39 и 8 (49131) 2-24-64 (Касимовский МСО СУ СК России по Рязанской области).

Ранее поиском мужчины занялись волонтеры отряда «Liza Alert».


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