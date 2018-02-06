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13:51, 6 февраля 2018 1 152
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Рязанскую область ждет цифровая трансформация — Любимов

Рязанскую область ждет цифровая трансформация — Любимов

Николая Любимов заявил, что Рязанскую область ждет большая цифровая трансформация. Об этом во вторник, 6 февраля, сообщил сайт регионального правительства.

Губернатор отметил, что в области необходимо продолжать активно внедрять в работу цифровые технологии и переходить на электронный документооборот.

По словам Любимова, сейчас самые главные задачи — обучение кадров и обеспечение техническими средствами и аппаратурой.

«Времени на раскачку нет, двигаться в этом направлении надо очень быстро, обучать людей, где это необходимо, создавать у сотрудников определенные компетенции. Без этого двигаться вперед будет очень трудно», — сказал глава региона.

«Мы заявили о том, что собираемся стать развитым в цифровом отношении регионом, и должны выполнить поставленные перед собой цели. Рязанской области предстоит большая цифровая трансформация», — подчеркнул Любимов.

По его словам, через месяц в регионе пройдет большой форум, где будут обсуждаться эти вопросы.

Любимов обратил внимание также на то, что необходимо усилить проектную деятельность в органах власти.

«Надо начинать разрабатывать проекты и осуществлять их», — сказал губернатор, добавив, что обучение и тренировочные занятия для сотрудников регионального правительства, руководителей министерств и ведомств прошли в конце января. Николай Любимов отметил также важность неформального подхода к этой работе.

Сейчас, по его словам, ряд министерств уже занимается внедрением методов проектного управления.

Всего в министерстве по делам территорий и информационной политике Рязанской области создали 23 проектных комитета.

«По показателям этой деятельности будет оцениваться работа региона в целом», — сказал губернатор.


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Парковки, автобусы, новые маршрутки. Что ждет рязанский транспорт в этом году

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В интервью для RZN.info начальником городского управления транспорта Сергей Кулик рассказал о выделенных полосах для общественного транспорта, новых платных парковках и «московских» автобусах на улицах Рязани.

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