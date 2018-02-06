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12:02, 6 февраля 2018 613
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Путина зарегистрировали кандидатом в президенты

Путина зарегистрировали кандидатом в президенты

Фото: Pixabay.com

Владимира Путина зарегистрировали кандидатом в президенты России. Решение приняли на заседании Центризбиркома, передает «Интерфакс».

Члены ЦИК единогласно проголосовали за регистрацию. В пятницу, 2 февраля в ЦИК сообщили, что в результате проверки подписных листов Путина недействительными признали только 0,39%, что является рекордно низким количеством «брака».

Всего его штаб направил в ЦИК 315 тысяч подписей, из которых для проверки были отобраны 60 тыс.

Для регистрации кандидата необходимо, чтобы недействительных подписей было не более 5%.

Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта.


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