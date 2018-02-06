Владимира Путина зарегистрировали кандидатом в президенты России. Решение приняли на заседании Центризбиркома, передает «
Члены ЦИК единогласно проголосовали за регистрацию. В пятницу, 2 февраля в ЦИК сообщили, что в результате проверки подписных листов Путина недействительными признали только 0,39%, что является рекордно низким количеством «брака».
Всего его штаб направил в ЦИК 315 тысяч подписей, из которых для проверки были отобраны 60 тыс.
Для регистрации кандидата необходимо, чтобы недействительных подписей было не более 5%.
Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта.