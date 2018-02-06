Приставы взыскали с рязанского застройщика пять миллионов рублей

В пользу покупателя квартиры приставы взыскали с рязанского застройщика пять млн рублей. Об этом сообщила
Рязанка купила трехкомнатную квартиру, когда она находилась на стадии строительства. Покупатель перечислила застройщику необходимую сумму, но продавец не передал ей квартиру.
Женщина потребовала расторжения договора и возврата денег, но осталась «с пустыми руками». После обращения в судебную инстанцию рязанка получила получила документ о взыскании с застройщика денег за неудачную покупку квартиры в размере пяти млн рублей. С ним пострадавшая сразу обратилась к приставам.
В отношении нарушителя возбудили исполнительное производство, а копию постановления направили должнику и предупредили о последствиях. Должник проигнорировал требования, после чего судебный пристав разыскал расчетный счет организации и взыскал оттуда деньги.
Позже руководитель должника обнаружил, что все лицевые счета его строительной фирмы «заблокированы». Через несколько дней он предъявил платежные документы, подтверждающие погашение задолженности по исполнительному производству в полном объеме.