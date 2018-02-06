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16:53, 6 февраля 2018 2 662
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Приставы взыскали с рязанского застройщика пять миллионов рублей 1

Приставы взыскали с рязанского застройщика пять миллионов рублей

В пользу покупателя квартиры приставы взыскали с рязанского застройщика пять млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФССП.

Рязанка купила трехкомнатную квартиру, когда она находилась на стадии строительства. Покупатель перечислила застройщику необходимую сумму, но продавец не передал ей квартиру.

Женщина потребовала расторжения договора и возврата денег, но осталась «с пустыми руками». После обращения в судебную инстанцию рязанка получила получила документ о взыскании с застройщика денег за неудачную покупку квартиры в размере пяти млн рублей. С ним пострадавшая сразу обратилась к приставам.

В отношении нарушителя возбудили исполнительное производство, а копию постановления направили должнику и предупредили о последствиях. Должник проигнорировал требования, после чего судебный пристав разыскал расчетный счет организации и взыскал оттуда деньги.

Позже руководитель должника обнаружил, что все лицевые счета его строительной фирмы «заблокированы». Через несколько дней он предъявил платежные документы, подтверждающие погашение задолженности по исполнительному производству в полном объеме.


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