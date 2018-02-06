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10:41, 6 февраля 2018 649

Представители малого бизнеса смогут бесплатно открыть счет в Сбербанке

Представители малого бизнеса смогут бесплатно открыть счет в Сбербанке

Фото: Pixabay.com

Представители малого бизнеса смогут бесплатно открыть расчетный счет в Сбербанке. Для этого нужно подключиться к одному из пакетов услуг банка, кроме пакета «Легкий старт», в который он уже входит.

«Сбербанк заинтересован в развитии предпринимательства в России, и мы продолжаем делать банковские услуги для малого бизнеса максимально доступными, — отметил старший вице-президент Сбербанка Анатолий Попов. — Наши инициативы востребованы рынком: например, с начала сентября наши клиенты подключили уже более 150 тысяч пакетов услуг „Легкий старт“. Для наших новых клиентов, которые выбирают другие пакеты услуг, мы отменили плату за открытие расчётного счета».

Новое предложение Сбербанка для малого бизнеса дополняет действующую акцию «Приведи друга», которая позволяет получить бесплатное обслуживание с любым из подключенных пакетов услуг.

Подробная информация о пакетах услуг для малого бизнеса и акции «Приведи друга» — на сайте Сбербанка.


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