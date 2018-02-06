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10:25, 6 февраля 2018 547
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Появилась новая угроза для гаджетов на Android

Появилась новая угроза для гаджетов на Android

Эксперты обнаружили новый вредоносный ботнет, который атакует устройства на Android. Об этом сообщает Bleeping Computer.

Под угрозой оказались как смартфоны, так телевизоры и другая техника на базе операционной системы.

Боты искали открытые порты отладки, в числе которых порт 5555, использующийся одним из важнейших интерфейсов ОС Android Debug Bridge. Последний предоставляет доступ к важным функциям. Вирус использовал его мощности для майнинга криптовалюты Monero.

Программа ADB. miner, заимствует компоненты кода у ботнета Mirai, считающегося самым большим в мире.

Отмечается, что уже заражены более семи тысяч гаджетов, в основном, пользователей из Китая и Южной Кореи.


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