Появилась новая угроза для гаджетов на Android

Эксперты обнаружили новый вредоносный ботнет, который атакует устройства на Android. Об этом сообщает
Под угрозой оказались как смартфоны, так телевизоры и другая техника на базе операционной системы.
Боты искали открытые порты отладки, в числе которых порт 5555, использующийся одним из важнейших интерфейсов ОС Android Debug Bridge. Последний предоставляет доступ к важным функциям. Вирус использовал его мощности для майнинга криптовалюты Monero.
Программа ADB. miner, заимствует компоненты кода у ботнета Mirai, считающегося самым большим в мире.
Отмечается, что уже заражены более семи тысяч гаджетов, в основном, пользователей из Китая и Южной Кореи.