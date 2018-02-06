Под Рязанью подтопило дорогу к детскому санаторию

В Рязанском районе подтопило дорогу к детскому санаторию «Колос». Об этом сообщило издательство «
На прошлой неделе из-за осадков и оттепели вода из каскада прудов рядом с учреждением вышла из берегов и подтопила участок дороги, ведущей к санаторию. Была угроза размыва дороги.
Для ликвидации аварии в субботу, 3 февраля, на место прибыли спасатели, водолазы поисково-спасательной службы на воде и работники и представители местных властей. С большим трудом были открыты вмерзшие в лед задвижки на водопропускных трубах, после чего в дело вступили водолазы.
«Как оказалось, 2-3 года назад, чтобы пополнить обмелевшие пруды, местные жители установили деревянную заглушку на выходное отверстие трубы, — рассказал начальник отдела ГОЧС администрации Рязанского района Андрей Недельский. — Водолазы в ледяной воде смогли обнаружить и удалить огромную деревянную заглушку, после чего уровень воды в пруду начал понижаться, и угроза размыва дороги была снята».
В понедельник, 5 февраля, на лечение и отдых в санаторий «Колос» прибыла очередная группа детей — более 200 человек.