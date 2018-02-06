Одиннадцати рязанским семьям назначили выплаты за первенца

Пособие за первенца уже назначили 11 рязанским семьям. Об этом сообщил сайт регионального правительства.
Ежемесячное пособие в регионе составит 9215 рублей, его будут выплачивать до тех пор, пока ребенку не исполнится полтора года.
Как отметил министр труда и соцзащиты области Валерий Емец, за консультацией по вопросам получения выплаты обратились более 200 человек.
«Работа по предоставлению семьям этих выплат должна исполняться добросовестно», — сказал Николай Любимов. Губернатор отметил, что процесс сбора, подачи документов и получения выплаты должен быть как можно проще для людей.