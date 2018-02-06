Рязанские мошенники прикинулись пожарными

Мошенники под видом пожарных пытались продать рязанке огнетушитель и кусок противопожарного полотна. Об этом сообщило издательство «
В понедельник, 5 февраля, двое мужчин пришли домой к жительнице села Октябрьское Пронского района. «Пожарные» посоветовали пожилой женщине купить у них огнетушитель за восемь тысяч рублей. Она согласилась и пошла к соседке за деньгами. Та сразу позвонила в сельскую администрацию и участковому.
Полиция приехала быстро, но не застала мошенников.
«Кстати, мошенники действуют и от имени газовщиков: подойдут к газовому оборудованию, щелкнут каким-то приборчиком и объявляют: „У вас здесь все не в порядке, пять тысяч — и мы все исправим!“ — рассказал Юрий Проскуряков, глава Тырновского сельского поселения. — Последний такой случай был в Тырнове в четверг. И в нашем случае спасла полиция».