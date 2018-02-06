Любимов пообещал поучаствовать в «Лыжне России». Об этом на пресс-конференции во вторник, 6 февраля, сообщил главный судья соревнований Олег Коновалов.

По его словам, губернатор дал предварительное согласие на участие, для него подготовили специальный номер «62» на VIP-забег.

Сама «Лыжня России — 2018» в Рязани пройдет в субботу, 10 февраля, в биатлонном комплексе в поселке Варские. Организаторы подчеркнули, что трасса в хорошем состоянии и она уже готова к гонке.

Общий старт на дистанциях 5 и 10 километров состоится в 12:00. Старт VIP-забега будет дан сразу после масс-старта. В рамках лыжни в третий раз пройдет сдача нормативов комплекса ГТО.

Министр спорта области Сергей Икрянников призвал всех рязанцев поучаствовать в сдаче нормативов именно на массовой гонке.

Регистрация на гонку продлится до 9 февраля по адресу: улица Ленина, дом №35 с 09:00 до 18:00.

Заявку на участие можно оставить и в день гонки на лыжной трассе. Участники предоставляют в комиссию паспорт или свидетельство о рождении, допуск врача или личное заявление.

Для сдачи нормативов ГТО при регистрации необходимо представить уникальный идентификационный номер.

Программа:

09:30 — 11:00 — регистрация участников;

11:15 — 11:45 — распределение участников по стартовым карманам, интерактивная программа и конкурсы для желающих;

11:45 — 12:00 — церемония открытия;

12:00 — старт на дистанциях 5, 10 километров;

12:05 — VIP-забег на 2018 метров;

13:30 — 14:30 — официальная церемония закрытия и награждения победителей и призеров.

Для удобства из Рязани пустят шесть автобусов месту центрального старта. Они будут отравляться от площади Театральной с 9:00 до 11:00. В обратном направлении автобусы проследуют с 13:30 до 15:00.

Для участников соревнований будут работать бесплатные полевые кухни с чаем и кашей.

К соревнованиям присоединятся и 22 муниципалитета региона, впервые гонки пройдут в Скопинском и Пронском районах.