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8:45, 6 февраля 2018 2 442
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К лету 2018 года все рязанские больницы перейдут на электронный документооборот

К лету 2018 года все рязанские больницы перейдут на электронный документооборот

С 1 июля 2018 года все 56 медицинских организаций Рязанской области, подведомственных региональному минздраву, перейдут на электронный документооборот. Об этом сообщил сайт ведомства.

С июля 2017 года в пилотном проекте по внедрению электронных листов нетрудоспособности участвовали две медицинские организации: ОКБ и ГКБ №4. В конце года дополнительно подключили еще шесть учреждений: ГКБ №5, Шиловская ЦРБ, поликлиника №2, поликлиника «Красное знамя», тубдиспансер и ЖК№1.

В этом году городская больница №4 одной из первых начала работу по выдаче электронных больничных.

«Методика работы с электронным листком нетрудоспособности освоена всеми врачами поликлиники и стационара. Оформлено 125 электронных больничных. Опыт работы по выдаче электронных листков нетрудоспособности амбулаторным и стационарным пациентам был передан лечебным учреждениям Рязанской области», — рассказал главный врач учреждения Сергей Викулин.

По его словам, для создания и ведения электронных амбулаторных карт и историй болезней, в прошедшем году продолжили работу по созданию Единой государственной информационной системы (ЕГИС) с полным использованием возможностей МИС «Траст-Мед».


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