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8:27, 6 февраля 2018 2 158
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Карабасов поручил расширить в Рязани количество «привлекательных для развития площадок»

Карабасов поручил расширить в Рязани количество «привлекательных для развития площадок»

Фото: © RZN.info / Иван Артеменко

И.о. главы администрации Сергей Карабасов поручил руководителям городских управлений подготовить предложения по расширению перечня площадок, привлекательных для развития. Об этом сообщил сайт мэрии.

В понедельник, 5 февраля, прошло оперативное совещание, Сергей Карабасов провел с руководителями оперативное совещание. На встрече присутствовал руководитель АО «Корпорация развития Рязанской области» Юрий Иванов. В качестве примера «по улучшению инфраструктуры и формированию положительного имиджа региона для привлечения инвесторов» он привел проект по созданию индустриального парка на въезде в Рязань площадью более 500 гектаров.

Карабасов отметил, что «на площадке региона и за его пределами поддержка профильной организации по представлению опыта и потенциала Рязани будет способствовать максимально эффективному привлечению инвестиций». На совещании обсудили также подготовку к Масленице и спортивным мероприятям к 23 февраля.

«В этом году гуляния будут проходить в самом центре города. Сейчас наша основная задача — подготовить площадку к празднику», — подчеркнул Сергей Карабасов и поручил усилить уборку в районе площади Ленина и прилегающих улиц.

Также он сказал, что в планах провести еще один турнир по хоккею на льду, который будет посвящен Дню защитника Отечества.


© RZN.info

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