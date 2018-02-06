Карабасов поручил расширить в Рязани количество «привлекательных для развития площадок»

И.о. главы администрации Сергей Карабасов поручил руководителям городских управлений подготовить предложения по расширению перечня площадок, привлекательных для развития. Об этом сообщил
В понедельник, 5 февраля, прошло оперативное совещание, Сергей Карабасов провел с руководителями оперативное совещание. На встрече присутствовал руководитель АО «Корпорация развития Рязанской области» Юрий Иванов. В качестве примера «по улучшению инфраструктуры и формированию положительного имиджа региона для привлечения инвесторов» он привел проект по созданию
Карабасов отметил, что «на площадке региона и за его пределами поддержка профильной организации по представлению опыта и потенциала Рязани будет способствовать максимально эффективному привлечению инвестиций». На совещании обсудили также подготовку к Масленице и спортивным мероприятям к 23 февраля.
«В этом году гуляния будут проходить в самом центре города. Сейчас наша основная задача — подготовить площадку к празднику», — подчеркнул Сергей Карабасов и поручил усилить уборку в районе площади Ленина и прилегающих улиц.
Также он сказал, что в планах провести еще один турнир по