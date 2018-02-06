Евпатий, Матильда и Есения родились в Рязанской области в январе 2018 года. Об этом
Чаще всего мальчиков называли Михаилами, Иванами, Александрами, Дмитриями, Даниилами, Матвеями, Максимами, Артемами, Ильями. Девочкам давали следующие имена: Алиса, Виктория, София, Дарья, Екатерина, Анна, Вероника, Мария, Полина, Ксения.
Среди редких имен мальчиков — Евпатий, Мирон, Лука, Игнат, Станислав, Гордей, Герман, Прохор, Серафим, Тихон. Девочек — Матильда, Агния, Стефанида, Виолетта, Есения, Антонина, Оксана, Галина.