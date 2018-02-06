Десятки тысяч рязанцев поучаствовали в выборе парков и скверов для благоустройства

Десятки тысяч рязанцев поучаствовали в голосовании по выбору парков и скверов для благоустройства в рамках программы формирования современной городской среды в 2018 году.
По состоянию на 5 февраля от жителей поступило более 47 тысяч анкет. За прошедшую неделю опросные пункты посетили порядка 19 тысяч человек, сообщила пресс-служба мэрии.
После окончания сбора анкет начнется второй этап: общественные обсуждения в каждом районе города, график которых уже утвержден.
Напомним, сбор мнений рязанцев продлится до 9 февраля. Оставить свои пожелания по благоустройству общественных пространств Рязани можно по адресам:
- ТРЦ «Виктория Плаза», Первомайский проспект, дом №70 корпус 1;
- ТЦ «Барс на Московском», Московское шоссе, дом №5-а;
- ТК «Полетаевский», улица Гагарина, дом №164;
- ТЦ «Квартал», улица Станкозаводская, дом №31;
- ТРЦ М5 Молл, Московское шоссе, дом №65-а;
- ТРЦ «Премьер», Московское шоссе, дом №21;
- ТЦ «Европа», улица Советской Армии, дом №9-а;
- ТЦ «Европа», улица Новоселов, дом №62;
- гипермаркет «Зельгрос», Восточная окружная дорога, строение №15;
- ТЦ «Атрон Сити», улица Ленина, дом №21;
- ТРЦ «Круиз», Солотчинское шоссе, дом №11;
- ТРЦ «Малина», улица Соборная, дом №15-а.