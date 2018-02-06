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21:45, 6 февраля 2018 290
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Десятки тысяч рязанцев поучаствовали в выборе парков и скверов для благоустройства

Десятки тысяч рязанцев поучаствовали в выборе парков и скверов для благоустройства

Десятки тысяч рязанцев поучаствовали в голосовании по выбору парков и скверов для благоустройства в рамках программы формирования современной городской среды в 2018 году.

По состоянию на 5 февраля от жителей поступило более 47 тысяч анкет. За прошедшую неделю опросные пункты посетили порядка 19 тысяч человек, сообщила пресс-служба мэрии.

После окончания сбора анкет начнется второй этап: общественные обсуждения в каждом районе города, график которых уже утвержден.

Напомним, сбор мнений рязанцев продлится до 9 февраля. Оставить свои пожелания по благоустройству общественных пространств Рязани можно по адресам:

  • ТРЦ «Виктория Плаза», Первомайский проспект, дом №70 корпус 1;
  • ТЦ «Барс на Московском», Московское шоссе, дом №5-а;
  • ТК «Полетаевский», улица Гагарина, дом №164;
  • ТЦ «Квартал», улица Станкозаводская, дом №31;
  • ТРЦ М5 Молл, Московское шоссе, дом №65-а;
  • ТРЦ «Премьер», Московское шоссе, дом №21;
  • ТЦ «Европа», улица Советской Армии, дом №9-а;
  • ТЦ «Европа», улица Новоселов, дом №62;
  • гипермаркет «Зельгрос», Восточная окружная дорога, строение №15;
  • ТЦ «Атрон Сити», улица Ленина, дом №21;
  • ТРЦ «Круиз», Солотчинское шоссе, дом №11;
  • ТРЦ «Малина», улица Соборная, дом №15-а.

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