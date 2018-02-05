«Зеленый сад» приступил к строительству крупнейшего парка в Дашково-Песочне

Компания «Зеленый сад» приступила к реализации нового масштабного проекта по развитию рекреационных территорий Рязани. На площади свыше 8,6 гектара компания построит парк, который станет крупнейшим в микрорайоне Дашково-Песочня. Территория парка охватит Черезовские пруды и прилегающие к ним зеленые зоны. Работы начнутся уже на этой неделе.
«В основе концепции парка лежит ландшафтная архитектура. Делая территорию красивой и удобной, проект бережно сохраняет и подчеркивает ее уникальные природные особенности. Сюда по-прежнему можно будет прийти, чтобы полюбоваться дикими утками, которые давно стали изюминкой микрорайона. Как и раньше, здесь можно будет ловить рыбу, а на берегу устраивать пикники — для этого проектом предусмотрены специальные площадки. Купание в пруду станет безопасным», — рассказали в пресс-службе застройщика.
Кроме того, для посетителей парков оборудуют парковки, освещенные набережные и лавочки, а также велодорожки, детские и спортивные площадки. «Соблюдение принципов безбарьерной среды сделает парк удобным и для маломобильных групп населения», — говорится в сообщении.
Проект планируют реализовать в течение 2018 года за счет собственных средств компании «Зеленый сад». Как стало известно RZN.info, стоимость работ составит более ста млн рублей.
Напомним, «Зеленый сад» как генеральный подрядчик в 2014 году построил парк имени Александрова на улице Советской армии. «Парк стал любимым местом активного отдыха и занятий спортом у взрослых и маленьких жителей Дашково-Песочни. В отличие от него, новый парк у Черезовских прудов призван подарить жителям микрорайона место для спокойного отдыха и общения с природой», — заключили в компании.