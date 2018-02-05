Население Рязанской области на 1 января 2018 года составило 1 миллион 121 тысяча 316 человек.
Предварительную оценку численности опубликовал Рязаньстат. По сравнению с данными на прошлое 1 января значение уменьшилось на 5 686.
На областной центр приходится 48% населения области — 538 тысяч 787 человек. Это на 962 больше, чем год назад.
В Касимове численность населения составила 30 259 человек, в Скопине — 27 163 и Сасове — 25 195.
Число жителей в районах составило 499 912 человек:
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Рязанская область заняла 15 место в рейтинге здорового образа жизни
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Рязанский — 58 682;
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Шиловский — 37 774;
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Рыбновский — 37 250;
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Михайловский — 31 614;
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Пронский — 29 258 ;
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Ряжский — 28 876;
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Спасский — 25 974;
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Касимовский — 25 931;
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Скопинский — 24 953;
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Клепиковский — 23 695;
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Кораблинский — 22 288;
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Шацкий — 20 316;
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Старожиловский — 17 016;
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Сасовский — 16258;
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Сараевский — 15 370;
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Милославский — 12 180;
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Александро-Невский — 11 169;
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Сапожковский — 9 935;
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Ухоловский — 8 658;
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Захаровский — 8 175;
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Кадомский — 7 677;
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Чучковский — 7 313;
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Ермишинский — 7 311;
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Путятинский — 7 077;
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Пителинский — 5 162.
Напомним, согласно принятому властями прогнозу, в 2030 году в Рязанской области будут жить 1,07-1,11 млн человек.