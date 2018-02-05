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16:09, 5 февраля 2018 2 645
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За год население Рязани увеличилось, а области — уменьшилось. Статистика

За год население Рязани увеличилось, а области — уменьшилось. Статистика

Население Рязанской области на 1 января 2018 года составило 1 миллион 121 тысяча 316 человек.

Предварительную оценку численности опубликовал Рязаньстат. По сравнению с данными на прошлое 1 января значение уменьшилось на 5 686.

На областной центр приходится 48% населения области — 538 тысяч 787 человек. Это на 962 больше, чем год назад.

В Касимове численность населения составила 30 259 человек, в Скопине — 27 163 и Сасове — 25 195.

Число жителей в районах составило 499 912 человек:

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  • Рязанский — 58 682;

  • Шиловский — 37 774;

  • Рыбновский — 37 250;

  • Михайловский — 31 614;

  • Пронский — 29 258 ;

  • Ряжский — 28 876;

  • Спасский — 25 974;

  • Касимовский — 25 931;

  • Скопинский — 24 953;

  • Клепиковский — 23 695;

  • Кораблинский — 22 288;

  • Шацкий — 20 316;

  • Старожиловский — 17 016;

  • Сасовский — 16258;

  • Сараевский — 15 370;

  • Милославский — 12 180;

  • Александро-Невский — 11 169;

  • Сапожковский — 9 935;

  • Ухоловский — 8 658;

  • Захаровский — 8 175;

  • Кадомский — 7 677;

  • Чучковский — 7 313;

  • Ермишинский — 7 311;

  • Путятинский — 7 077;

  • Пителинский — 5 162.

Напомним, согласно принятому властями прогнозу, в 2030 году в Рязанской области будут жить 1,07-1,11 млн человек.


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