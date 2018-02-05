Воспитаннику Рязанского дома ребенка сделали уникальную операцию

Воспитаннику Рязанского дома ребенка с врожденным пороком развития головного мозга сделали уникальную операцию. Об этом
Столичные медики прооперировали ребенка в два этапа: в августе 2017 года и январе 2018.
«Несмотря на наличие сопутствующих заболеваний, ребенок активно развивался как психоэмоционально, так и моторно: гулил, проявлял активный интерес к окружающему, к игрушкам, активно переворачивался в кроватке, было принято решение о проведении лечения в несколько этапов для увеличения реабилитационного потенциала ребенка и улучшения его качества жизни», — рассказала главврач Рязанского дома ребенка, главный внештатный неонатолог регионального минздрава Елена Шатская.
По ее словам, через полгода после первого этапа специалисты выявили положительную динамику и решили продолжить лечение.
Мальчика уже перевели из реанимации в палату.
«Он начал самостоятельно есть, активно двигается, узнает „свою“ приехавшую с ним из Дома ребенка медицинскую сестру Светлану Молоканову, улыбается и смотрит мультфильм „Маша и медведь“. Кстати, более внимательно, чем до операции», — отметила Щатская.
Реабилитацией ребенка продолжают заниматься.