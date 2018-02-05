Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:45, 5 февраля 2018 766
 0    0

В шиловский музей передали шейную гривну XII века

В шиловский музей передали шейную гривну XII века

В шиловском музее появилась шейная гривна XII века. Об этом особщает издательство «Пресса».

Украшение передал музею рязанец Дмитрий Шипилов. Собирая в лесу неподалеку от села Муратово грибы, он нашел гривну.

«Шейная гривна — ценная и редкая находка, — отметил начальник отдела краеведческого музея Александр Гаврилов. — Она у нас в единственном экземпляре, раньше при раскопках находили только ее небольшие фрагменты. А дело в том, что в то далекое время на территории нынешнего района практически не проживали вятичи, да и были они бедным народом, хоронили их без украшений»

Шипилов пообещал показать место находки. Сотрудник музеея надеется, что летом им удасться отыскать там и другие артефакты.

В Шиловском музейном комплексе сейчас более 10 тысяч экспонатов, из которых около 30 процентов передали в дар жители района и туристы.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
19:28, 5 февраля 2018
Касимовца привлекли к общественным работам за неуплату алиментов
18:03, 5 февраля 2018
На пожаре в сараевском селе сгорели козы и утки
17:45, 5 февраля 2018
В шиловский музей передали шейную гривну XII века
17:30, 5 февраля 2018
Приставы за сутки взыскали с рязанцев 15 миллионов долга
17:11, 5 февраля 2018
Рязанские спасатели наградили тушивших пожар подростков
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
Рязанский удар по нацизму на севере Сталинграда

Рязанский удар по нацизму на севере Сталинграда

Вспомним о рязанцах, которые ковали победу в Сталинградской битве.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:33, 24 января 2018 23 542
В Рязани выехали на линии «московские» троллейбусы. Фото и видео 9
9:39, 30 января 2018 21 989
В Пронском районе такси превратилось в груду металла от столкновения с грузовиком, погибли трое 9
14:36, 1 февраля 2018 18 360
В Рязани закроется крупный супермаркет
9:13, 28 января 2018 16 109
Потеплеет. Прогноз погоды в Рязани на рабочую неделю
15:13, 23 января 2018 15 026
Под мостом в рязанском Лесопарке появится спорткомплекс. Проект 32
Все новости
Голосования

Будете ли вы отмечать День святого Валентина?

Окончание опроса: 14.02.2018
Архив голосований
Форум