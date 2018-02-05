В шиловский музей передали шейную гривну XII века

В шиловском музее появилась шейная гривна XII века. Об этом особщает издательство «
Украшение передал музею рязанец Дмитрий Шипилов. Собирая в лесу неподалеку от села Муратово грибы, он нашел гривну.
«Шейная гривна — ценная и редкая находка, — отметил начальник отдела краеведческого музея Александр Гаврилов. — Она у нас в единственном экземпляре, раньше при раскопках находили только ее небольшие фрагменты. А дело в том, что в то далекое время на территории нынешнего района практически не проживали вятичи, да и были они бедным народом, хоронили их без украшений»
Шипилов пообещал показать место находки. Сотрудник музеея надеется, что летом им удасться отыскать там и другие артефакты.
В Шиловском музейном комплексе сейчас более 10 тысяч экспонатов, из которых около 30 процентов передали в дар жители района и туристы.