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15:55, 5 февраля 2018 676
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В Рязанской области реализуют еще одну общественную инициативу

В Рязанской области реализуют еще одну общественную инициативу

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Региональное правительство заключило соглашение о сотрудничестве с фондом «Народный проект», целью которого является реализация общественной инициативы — проекта «Установление судеб пропавших без вести защитников Отечества». Встреча губернатора Рязанской области Николая Любимова и председателя совета фонда Николая Земцова состоялась в понедельник, 5 февраля.

Соглашение подразумевает возможность создания рабочих групп, заключение дополнительных соглашений для проведения конкретных мероприятий и реализации проектов. Его целью является не только привлечение волонтеров и всех неравнодушных для установления судеб пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, но и, тем самым, патриотическое воспитание молодежи.

По словам главы региона, в Рязанской области в этом направлении уже есть большой опыт. «В нашем регионе с особым почтением и вниманием относятся к вопросам сохранения исторического прошлого и памяти героев отечества», — отметил Любимов. Он добавил, что рязанцы нередко проявляют инициативу — создают и развивают волонтерские движения, занимаются поисковой работой, и правительство готово всячески оказывать этому поддержку: «Наши отцы, деды и прадеды совершили подвиг, защищая страну от врага, проявляли мужество и героизм. И теперь мы обязаны помнить каждого, кто воевал, и все вместе защищать историческую правду».

Николай Земцов рассказал, что общество и отдельные семьи крайне заинтересованы в реализации этой инициативы: «Наша линия разрывается от запросов людей, которые хотят установить судьбы своих родных, исчезнувших во время войны», — и поблагодарил правительство Рязанской области за поддержку.

В заключении встречи обе стороны вручили друг другу памятные сувениры и обменялись рукопожатиями.


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

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