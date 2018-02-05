В Рязанской области реализуют еще одну общественную инициативу

Региональное правительство заключило соглашение о сотрудничестве с фондом «Народный проект», целью которого является реализация общественной инициативы — проекта «Установление судеб пропавших без вести защитников Отечества». Встреча губернатора Рязанской области Николая Любимова и председателя совета фонда Николая Земцова состоялась в понедельник, 5 февраля.
Соглашение подразумевает возможность создания рабочих групп, заключение дополнительных соглашений для проведения конкретных мероприятий и реализации проектов. Его целью является не только привлечение волонтеров и всех неравнодушных для установления судеб пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, но и, тем самым, патриотическое воспитание молодежи.
По словам главы региона, в Рязанской области в этом направлении уже есть большой опыт. «В нашем регионе с особым почтением и вниманием относятся к вопросам сохранения исторического прошлого и памяти героев отечества», — отметил Любимов. Он добавил, что рязанцы нередко проявляют инициативу — создают и развивают волонтерские движения, занимаются поисковой работой, и правительство готово всячески оказывать этому поддержку: «Наши отцы, деды и прадеды совершили подвиг, защищая страну от врага, проявляли мужество и героизм. И теперь мы обязаны помнить каждого, кто воевал, и все вместе защищать историческую правду».
Николай Земцов рассказал, что общество и отдельные семьи крайне заинтересованы в реализации этой инициативы: «Наша линия разрывается от запросов людей, которые хотят установить судьбы своих родных, исчезнувших во время войны», — и поблагодарил правительство Рязанской области за поддержку.
В заключении встречи обе стороны вручили друг другу памятные сувениры и обменялись рукопожатиями.