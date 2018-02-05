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11:36, 5 февраля 2018 943
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В Рязанской области КамАЗ улетел в кювет. Видео

В Рязанской области КамАЗ улетел в кювет. Видео

В Рязанской области КамАЗ улетел в кювет. Соответствующее видео опубликовали на YouTube.

В описании ролика отмечено, что инцидент произошел в воскресенье, 4 февраля, на автодороге Шацк-Рязань.


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4 дня назад
Будем знакомы. Какие автобусы и троллейбусы Рязань получила в подарок от столицы

Будем знакомы. Какие автобусы и троллейбусы Рязань получила в подарок от столицы

RZN.info решил разобраться, какие автобусы и троллейбусы получила Рязань, чем они отличаются от тех, которые десятилетиями «пылят» на дорогах областного центра.

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