В рязанские леса выпустят оленей. По словам и. о. главы регионального минприроды Сергея Абрамова, это поможет урегулировать численность кабанов, сообщил сайт «
«Это мера сегодня, я считаю, необходимая, в связи с последствиями 2016 года по ЧС по кабану. Мы вынуждены регулировать его численность в сторону уменьшения, и выпуск оленей — одна из действенных мер», — заявил министр.
В области есть восемь заказников. Абрамов пояснил, что выпускать оленей будут по договоренности с ними.
Первый выпуск наметили на февраль. Тогда же подпишут соглашение на охоту в добровольном порядке.