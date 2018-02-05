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14:03, 5 февраля 2018 367
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В рязанские леса выпустят оленей

В рязанские леса выпустят оленей

Фото: Pixabay.com

В рязанские леса выпустят оленей. По словам и. о. главы регионального минприроды Сергея Абрамова, это поможет урегулировать численность кабанов, сообщил сайт «Год экологии в России».

«Это мера сегодня, я считаю, необходимая, в связи с последствиями 2016 года по ЧС по кабану. Мы вынуждены регулировать его численность в сторону уменьшения, и выпуск оленей — одна из действенных мер», — заявил министр.

В области есть восемь заказников. Абрамов пояснил, что выпускать оленей будут по договоренности с ними.

Первый выпуск наметили на февраль. Тогда же подпишут соглашение на охоту в добровольном порядке.


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