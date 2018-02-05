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9:00, 5 февраля 2018 4 787

В Рязани прошли традиционные открытые соревнования «Лыжня Бирюкова»

В Рязани прошли традиционные открытые соревнования «Лыжня Бирюкова»

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В минувшие выходные в Мемориальном парке прошли традиционные соревнования по лыжным гонкам «Лыжня Бирюкова», генеральным спонсором которого уже на протяжении 22 лет является финансово-промышленная компания «Инвест». Ежегодно мероприятие проводится при поддержке спорткомитета Рязанской области. В этом году его посетила начальник управления по физической культуре и массовому спорту Марина Кащеева.

В турнире приняли участие порядка четырехсот любителей лыжного спорта разных возрастов, среди которых самый младшему участнику — 6 лет, а старшему — 83 года. В число ветеранов лыжной гонки вошел ее постоянный участник — чемпион советского Союза Анатолий Бирюков, именем которого и названы соревнования.

Несмотря на несвойственную для февраля дождливую погоду, турнир привлек спортсменов не только из Рязани и Рязанской области, но и из других регионов. Традиционно гонки разделили по категориям: дети, подростки, взрослые и ветераны. В течение двух дней соревнований лыжники совершили старты на дистанции — 1, 3, 5, 10 километров.

ФПК «Инвест» выступает генеральным спонсором соревнований по лыжным гонкам «Лыжня Бирюкова» с 1996 года. Председатель совета директоров компании Галина Трушина отметила, что соревнования по лыжному спорту становятся все популярней среди рязанцев, особенно возрос интерес у детей. Потому, по ее мнению, важно создать комфортные условия пребывания для участников на территории парка: «Мемориальный парк должен стать знаковым местом для жителей Рязани и его гостей. Он находится в городе в хорошей доступности. Не нужно выезжать за город. Мы очень хотим, чтобы впоследствии здесь был построен мини-комплекс, где бы для участников были созданы соответствующие условия».


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

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