В Рязани появится экологичный автобус для перевозки инвалидов. Об этом в эфире «Областного радио» сообщил начальник городского управления транспорта Сергей Кулик.
Он отметил, что после выставки автобусов группы компаний ГАЗ городу передадут на тестирование новую модель.
«Автобус на природном газе будет предназначен для перевозки маломобильных групп», — подчеркнул Кулик.
По его словам, если автобус справится с потребностями города, то в будущем его будут закупать для городских маршрутов общественного транспорта.
Напомним, требования к коммерческим перевозчикам