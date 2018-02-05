В полиции прокомментировали ДТП на Южной окружной с участием автоинспекторов

В полиции прокомментировали ДТП на Южной окружной с участием патрульной машины. В пресс-службе регионального УГИБДД рассказали, что авария произошла в 11:15 на 197 километре трассы М-5 в Рязани.
Lada Priora с автоинспекторами врезалась в Iveco Stralis с полуприцепом. В аварии никто не пострадал. В настоящее время выясняется, были ли включены проблесковые маячки со звуковыми сигналами у служебной машины.
«По предварительной информации, сопутствующим фактором столкновения стали сложные погодные условия. Для установления всех обстоятельств по факту ДТП назначена служебная проверка, сотрудник полиции будет привлечен к дисциплинарной ответственности», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.