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12:34, 5 февраля 2018 915
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В Окском заповеднике посчитали червей и комаров

В Окском заповеднике посчитали червей и комаров

В Окском заповеднике посчитали червей и комаров. В 2017 году кровососущих насекомых было в два раза меньше, чем в 2016, сообщили на сайте заповедника.

Комаров пересчитывали в осняке, на заболоченном луге и в пойменном ольшанике в районе Центральной усадьбы заповедника. Сотрудники учли более 2 600 экземпляров.

«Всего был учтен 2 641 экземпляр, что в среднем за сезон составило 46,3 нападений на человека в течение одного 10-минутного учета, — рассказали в заповеднике. — Самыми многочисленными в сезон 2017 года были самки A. intrudens и A. Cinereus».

Червей над подземной теплотрассой изучали зимой в поселке Брыкин Бор. Отмечается, что благодаря прогретой почве черви Aporrectodea rosea сохранили активность даже при температуре до -2 градусов.

«В почвенных пробах преобладал розовый червь Aporrectodea rosea, реже встречался малый красный выползок Lumbricus rubellus», — уточнили в заповеднике.

Фотографии сайта Окского заповедника


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