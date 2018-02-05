В Христорождественском соборе прошла литургия в неделю о блудном сыне. Фото

В воскресенье, 4 февраля, епископ Волжский и Сернурский Феофан провели литургию в неделю о блудном сыне. Об этом сообщили на
«Этот воскресный день венчает одну из подготовительных недель перед Святой Четыредесятницей. Он посвящен притче о блудном сыне, который ушел из родного дома, расточил свою долю наследства, вернулся домой и был с радостью принят отцом», — отметили в сообщении.
Епископ Феофан пожелал рязанцам душевного мира, духовной радости и «помощи Божией на тернистом пути ко спасению души».