В центре Рязани закрыли подпольное казино. Против его хозяев возбудили уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального
По данным следствия, в сентябре 2017 года супружеская пара арендовала помещение на улице Семинарской и разместила в нем игровые автоматы. Их деятельность пресекли сотрудники полиции.
Против злоумышленников возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр)
«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и причиненного в его результате ущерба. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении.