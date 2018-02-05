Сбербанк запустил новый сервис для корпоративных клиентов и предпринимателей

Рязанское отделение Сбербанка запустило новый сервис для корпоративных клиентов — «
«Теперь юридические лица и предприниматели могут открыть расчетный счет, не приезжая в банк. Для этого достаточно зарезервировать счет на сайте Сбербанка. В течение часа наш сотрудник свяжется с клиентом и предложит открыть счет на его территории», — пояснили в пресс-службе банка.
Отмечается, что клиентский менеджер приедет в офис организации или предпринимателя для оформления всех необходимых документов, а процедура открытия счета займет около одного часа.
«При этом клиент сможет не только открыть расчетный счет, но и одновременно подключить необходимые для бизнеса услуги: выпустить бизнес-карту, заключить зарплатный проект и договор торгового эквайринга», — говорится в сообщении.