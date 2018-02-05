Рязанец расплатился с доставщиком пиццы поддельной купюрой. Об этом сообщили на сайте регионального
В полицию поступило сообщение от работников пиццерии. Курьер службы доставки заподозрил, что банкнота в пять тысяч рублей, которой расплатился последний клиент, фальшивая.
Оперативники обратили внимание на работу служб доставки других рязанский кафе, и на их глазах один из курьеров привех поддельную купюру, которой расплатились за аналогичный заказ.
Сотрудники полиции задержали 19-летняя жителя Ростовской области. Установлено, что задержанный причастен к пяти фактам сбыта фальшивых денег при оплате доставки пиццы.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 186 УК РФ, по которой ему грозит лишение свободы на срок до восьми лет.