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13:39, 5 февраля 2018 633
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Рязанец расплатился с доставщиком пиццы поддельной купюрой

Рязанец расплатился с доставщиком пиццы поддельной купюрой

Рязанец расплатился с доставщиком пиццы поддельной купюрой. Об этом сообщили на сайте регионального УМВД.

В полицию поступило сообщение от работников пиццерии. Курьер службы доставки заподозрил, что банкнота в пять тысяч рублей, которой расплатился последний клиент, фальшивая.

Оперативники обратили внимание на работу служб доставки других рязанский кафе, и на их глазах один из курьеров привех поддельную купюру, которой расплатились за аналогичный заказ.

Сотрудники полиции задержали 19-летняя жителя Ростовской области. Установлено, что задержанный причастен к пяти фактам сбыта фальшивых денег при оплате доставки пиццы.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 186 УК РФ, по которой ему грозит лишение свободы на срок до восьми лет.


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