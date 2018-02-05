Рязанцев попросили помочь в поисках 34-летней москвички. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «
Елена Юрьевна Самило ушла из дома в Красногорске Московской области в пятницу, 2 февраля, и не вернулась.
Особые приметы: родинка над губой.
Приметы: рост 160 см, телосложение нормальное, глаза серо-голубые, волосы светло-русые длинные волнистые.
Была одета: пальто коричневое стеганое, серый свитер, синие джинсы, черные замшевые сапоги, вязаная черная шапка, черные вязаные перчатки.
Всем, кто видел Елену Самило, просят звонить по телефону