Рязанца осудили за кражу газа для своей сауны

Рязанца осудили за кражу газа у сауны. Об этом сообщили на
Установлено, что мужчина самостоятельно подключил газовые аппараты. В июле 2017 года он забрался на крышу торговой палатки, расположенной рядом с сауной, и установил врезку в газопровод.
Обвиняемый открыл шаровой кран, обеспечив незаконную подачу газа. Таким образом, за три месяца злоумышленник похитил 11,3 тысячи кубометров газа на сумму 68 498 рублей 29 копеек.
Суд признал его виновным в совершении преступления по пункту «б» части 3 статьи 158 УК РФ и назначил один год условно.
Приговор не вступил в законную силу.