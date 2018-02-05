Россияне всю неделю по вечерам смогут наблюдать МКС

Россияне всю неделю по вечерам смогут наблюдать Международную космическую станцию (МКС), передает «
«С 5 по 13 февраля 2018 года продлится период вечерней видимости МКС над Россией. Международную космическую станцию можно будет заметить невооруженным глазом после 18:00 в виде яркой быстро двигающейся звезды», — рассказали в Московском Планетарии.
МКС будет видна, если ее осветит Солнце. Также она должна на определенном участке траектории отражать солнечный свет как Луна. Эти условия с определенной периодичностью выполняются в разных точках Земли. На протяжении всей недели МКС как раз можно будет видеть над Россией.
Руководитель астрономического комплекса Московского Планетария Ярослава Турилова дала несколько рекомендаций для тех, кто хочет наблюдать за полетом МКС.
«В этом вам помогут специальные приложения на смартфонах. Во время пролета нужно просто посмотреть на небо над западным горизонтом. Станция похожа на яркую быстро движущуюся и немерцающую звезду белого цвета, который по мере ее движения и захода в тень Земли, может сменяться на красновато-оранжевый. Кстати, именно в этот момент космонавты на борту видят заход Солнца», — пояснила она.