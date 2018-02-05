Путин простил долги Киргизии

Владимир Путин ратифицировал протокол к соглашению об урегулировании государственной задолженности Киргизии перед Россией. Документ
Долг Киргизии перед Россией составлял 240 миллионов долларов.
Соглашение подписали еще в августе 2017 года. О списании долга Путина попросил президент Киргизии Алмазбек Атамбаев в ходе визита в Россию. На российский долг приходилось 6,5 процента госдолга Киргизии, списание позволило сократить задолженность государства к ВВП до уровня 60,6 процентов.
В документе отмечается, что списание долга не повлечет негативных последствий для России.