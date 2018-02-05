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19:55, 5 февраля 2018 354
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Продавцов поддельных билетов на ЧМ-2018 будут штрафовать на 1,5 миллиона

Продавцов поддельных билетов на ЧМ-2018 будут штрафовать на 1,5 миллиона

За незаконную торговлю билетами на матчи чемпионата мира по футболу ввели административную ответственность и штраф. Соответствующий закон подписал Владимир Путин, говорится на портале правовой информации.

За продажу поддельных билетов граждане будут оштрафованы на 50-70 тысяч рублей, должностные лица — на 150-200 тысяч рублей, а юридические лица — на 1-1,5 млн рублей. Предпринимателей также будут наказывать административным приостановлением их деятельности на срок до 90 суток.

Чемпионат пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.


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Будем знакомы. Какие автобусы и троллейбусы Рязань получила в подарок от столицы

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RZN.info решил разобраться, какие автобусы и троллейбусы получила Рязань, чем они отличаются от тех, которые десятилетиями «пылят» на дорогах областного центра.

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