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23:13, 5 февраля 2018 157
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Porsche вложит в электромобили шесть миллиардов евро

Porsche вложит в электромобили шесть миллиардов евро

Фото: Pixabay.com

Porsche вложит в электромобили шесть миллиардов евро. Немецкая компания решила вдвое увеличить инвестиции в разработку систем электропривода, передает «Лента.ру».

Около 500 миллионов пойдут на разработку модельных вариантов и модификаций электроспорткара Mission E. Примерно миллиард евро — на электрификацию и гибридизацию существующего модельного ряда.

Спорткар Mission E будет с полностью электрическим приводом мощностью 600 лошадиных сил. Прототип машины разгоняется с места до 100 километров в час менее чем за 3,5 секунды. 80-процентная зарядка батареи занимает около 15 минут.


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