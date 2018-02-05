Porsche вложит в электромобили шесть миллиардов евро. Немецкая компания решила вдвое увеличить инвестиции в разработку систем электропривода, передает «
Около 500 миллионов пойдут на разработку модельных вариантов и модификаций электроспорткара Mission E. Примерно миллиард евро — на электрификацию и гибридизацию существующего модельного ряда.
Спорткар Mission E будет с полностью электрическим приводом мощностью 600 лошадиных сил. Прототип машины разгоняется с места до 100 километров в час менее чем за 3,5 секунды. 80-процентная зарядка батареи занимает около 15 минут.