Почти 98% россиян не смогли правильно ответить на вопросы из школьной программы

Только 2,3% россиян правильно ответили на семь вопросов из разных областей науки, выяснили в «Левада-Центре». Задания взяли из школьной программы, передает «
В итоге 7,2% респондентов дали правильные ответы на шесть тестов. 4-5 тестов прошли 30,5%, 0-3 теста — более половины (59,9%) опрошенных. При этом за девять лет (с 2009 года) среднее количество успешно пройденных тестов повысилось — с 3,9 до 4,0 (из семи).
Исследование провели среди 1612 респондентов по репрезентативной выборке взрослого населения. Социологи предложили определить, ложными или верными являются следующие утверждения:
- «Континенты движутся уже миллионы лет и будут продолжать двигаться в будущем» (правильный ответ о том, что это верно, дали 70% отвечавших, неправильный — 9%);
- «Электрон меньше, чем атом» (суждение верное, правильно ответили 55% против 16%);
- «Вся радиация создана человеком» (ложное суждение, 44% против 40%);
- «Пол ребенка определяют гены отца» (верное утверждение, 36% против 35%)
- «Антибиотики убивают не только бактерии, но и вирусы» (ложное, 34% против 46%);
- «Лазер работает, фокусируя звуковые волны» (ложное, 32% против 30%);
- «Обычные растения — картофель, помидоры
и т. п.— не содержат генов, а генетически модифицированные растения — содержат» (ложное, 30% против 42%).
Социологи также сравнили результаты россиян с показателями жителей 40 других стран. Оказалось, что наши соотечественники отличились лишь хорошим знанием строения атома — 4-е место.
По остальным тестам результаты оказались хуже: по знанию действия антибиотиков — 24-е место, природы лазерных лучей — 27-е, теории радиоактивности — 28-е, теории континентального дрейфа — 34-е.
Самый худший результат россияне показали в знании генетики человека — предпоследнее, 39-е место.