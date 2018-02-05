Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:06, 5 февраля 2018 644
 0    0

Почти 98% россиян не смогли правильно ответить на вопросы из школьной программы 3

Почти 98% россиян не смогли правильно ответить на вопросы из школьной программы

Фото: Pixabay.com

Только 2,3% россиян правильно ответили на семь вопросов из разных областей науки, выяснили в «Левада-Центре». Задания взяли из школьной программы, передает «Интерфакс».

В итоге 7,2% респондентов дали правильные ответы на шесть тестов. 4-5 тестов прошли 30,5%, 0-3 теста — более половины (59,9%) опрошенных. При этом за девять лет (с 2009 года) среднее количество успешно пройденных тестов повысилось — с 3,9 до 4,0 (из семи).

Исследование провели среди 1612 респондентов по репрезентативной выборке взрослого населения. Социологи предложили определить, ложными или верными являются следующие утверждения:

  • «Континенты движутся уже миллионы лет и будут продолжать двигаться в будущем» (правильный ответ о том, что это верно, дали 70% отвечавших, неправильный — 9%);
  • «Электрон меньше, чем атом» (суждение верное, правильно ответили 55% против 16%);
  • «Вся радиация создана человеком» (ложное суждение, 44% против 40%);
  • «Пол ребенка определяют гены отца» (верное утверждение, 36% против 35%)
  • «Антибиотики убивают не только бактерии, но и вирусы» (ложное, 34% против 46%);
  • «Лазер работает, фокусируя звуковые волны» (ложное, 32% против 30%);
  • «Обычные растения — картофель, помидоры и т. п. — не содержат генов, а генетически модифицированные растения — содержат» (ложное, 30% против 42%).

Социологи также сравнили результаты россиян с показателями жителей 40 других стран. Оказалось, что наши соотечественники отличились лишь хорошим знанием строения атома — 4-е место.

По остальным тестам результаты оказались хуже: по знанию действия антибиотиков — 24-е место, природы лазерных лучей — 27-е, теории радиоактивности — 28-е, теории континентального дрейфа — 34-е.

Самый худший результат россияне показали в знании генетики человека — предпоследнее, 39-е место.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Наука и технологии»
11:06, 5 февраля 2018
Почти 98% россиян не смогли правильно ответить на вопросы из школьной программы 3
10:06, 5 февраля 2018
Apple пообещала бесплатно ремонтировать iPhone 7
14:34, 3 февраля 2018
Россияне побили рекорд работы в открытом космосе
10:33, 31 января 2018
Рязанский приборный завод оказал техподдержку АО «Мособлэнерго»
13:17, 30 января 2018
Для жителей еще четырех рязанских сел запустили скоростной мобильный интернет 1
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
Будем знакомы. Какие автобусы и троллейбусы Рязань получила в подарок от столицы

Будем знакомы. Какие автобусы и троллейбусы Рязань получила в подарок от столицы

RZN.info решил разобраться, какие автобусы и троллейбусы получила Рязань, чем они отличаются от тех, которые десятилетиями «пылят» на дорогах областного центра.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:33, 24 января 2018 23 335
В Рязани выехали на линии «московские» троллейбусы. Фото и видео 9
9:39, 30 января 2018 21 837
В Пронском районе такси превратилось в груду металла от столкновения с грузовиком, погибли трое 9
14:36, 1 февраля 2018 18 050
В Рязани закроется крупный супермаркет
9:13, 28 января 2018 16 014
Потеплеет. Прогноз погоды в Рязани на рабочую неделю
15:13, 23 января 2018 14 759
Под мостом в рязанском Лесопарке появится спорткомплекс. Проект 32
Все новости
Голосования

Будете ли вы отмечать День святого Валентина?

Окончание опроса: 14.02.2018
Архив голосований
Форум