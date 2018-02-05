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11:23, 5 февраля 2018 793
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«Почта России» запустила сервис для получения посылок без извещений

«Почта России» запустила сервис для получения посылок без извещений

«Почта России» запустила в Москве сервис для получения посылок, не требующих оплаты, без бумажных извещений. Услуга бесплатная, передает «РИА Новости».

Клиент должен заполнить в почтовом отделении регистрационную форму. Ему придет SMS-сообщение с кодом подтверждения, которое следует назвать в отделении «Почты России» для получения заказного письма или посылки.

«Мы на протяжении пяти месяцев тестировали новый сервис в 9 отделениях Москвы. Специально делали замеры. Выдача отправления теперь происходит в пять раз быстрее… Уверены, что нововведение особенно понравится активным пользователям интернет-магазинов», — рассказал замгендиректора «Почты России» по посылочному бизнесу Сергей Малышев.

Россияне по-прежнему могут использовать бумажные извещения.


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