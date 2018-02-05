Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

18:40, 5 февраля 2018 1 289
 0    0

На двух улицах Рязани четыре дня не будет электричества

На двух улицах Рязани четыре дня не будет электричества

Фото: Pixabay.com

На двух улицах Рязани 6, 7, 8 и 9 февраля будут отключать электричество. Об этом сообщил сайт администрации города.

С 9:30 до 15:00 света не будет в домах №№ 14, 16, 20, 10/23 на улице Шевченко и доме №18 на улице Дзержинского. В это время рабочие будут опиливать деревья.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «ЖКХ и транспорт»
19:03, 5 февраля 2018
Рязанцев попросили убрать машины с дорог в ночь на вторник 1
18:40, 5 февраля 2018
На двух улицах Рязани четыре дня не будет электричества
17:20, 5 февраля 2018
На рязанских остановках появились туристические карты 2
16:24, 5 февраля 2018
В Рязани появится экологичный автобус для перевозки инвалидов
15:04, 5 февраля 2018
Рязанских маршрутчиков обяжут соблюдать расписание 6
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
Рязанский удар по нацизму на севере Сталинграда

Рязанский удар по нацизму на севере Сталинграда

Вспомним о рязанцах, которые ковали победу в Сталинградской битве.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:33, 24 января 2018 23 542
В Рязани выехали на линии «московские» троллейбусы. Фото и видео 9
9:39, 30 января 2018 21 989
В Пронском районе такси превратилось в груду металла от столкновения с грузовиком, погибли трое 9
14:36, 1 февраля 2018 18 360
В Рязани закроется крупный супермаркет
9:13, 28 января 2018 16 109
Потеплеет. Прогноз погоды в Рязани на рабочую неделю
15:13, 23 января 2018 15 026
Под мостом в рязанском Лесопарке появится спорткомплекс. Проект 32
Все новости
Голосования

Будете ли вы отмечать День святого Валентина?

Окончание опроса: 14.02.2018
Архив голосований
Форум