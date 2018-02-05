На двух улицах Рязани четыре дня не будет электричества

На двух улицах Рязани 6, 7, 8 и 9 февраля будут отключать электричество. Об этом
С 9:30 до 15:00 света не будет в домах №№ 14, 16, 20, 10/23 на улице Шевченко и доме №18 на улице Дзержинского. В это время рабочие будут опиливать деревья.
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Фото: Pixabay.com
На двух улицах Рязани 6, 7, 8 и 9 февраля будут отключать электричество. Об этом
С 9:30 до 15:00 света не будет в домах №№ 14, 16, 20, 10/23 на улице Шевченко и доме №18 на улице Дзержинского. В это время рабочие будут опиливать деревья.
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Вспомним о рязанцах, которые ковали победу в Сталинградской битве.