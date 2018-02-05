Любимов поднялся в топ-30 рейтинга влияния губернаторов

Рязанский Николай Любимов занял 28-е место в рейтинге влиятельности глав 85 российских регионов по итогам января. Исследование распространило Агентства политических и экономических коммуникаций.
Рязанский губернатор за месяц поднялся на 13 строчек в списке.
Рейтинг составили по результатам опроса 28 экспертов: политологов, политтехнологов, медиаэкспертов, журналистов. Они включили Любимова в группу «сильного влияния».
Усилившееся влияние Любимова эксперты объяснили получением дополнительной федеральной поддержки (выделении региону 730 миллионов рублей на развитие
В первую тройку вошли столичный мэр Сергей Собянин, глава Чечни Рамзан Кадыров и Владимир Якушев из Тюменской области.
Агентство политических и экономических коммуникаций создано в 2004 году, работает в сфере политических, рейтинговых, региональных и других исследований, общественных коммуникаций и медиа-проектов.