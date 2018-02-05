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13:22, 5 февраля 2018 650

Квартиры от «ЕДИНСТВА» стали самыми доступными по цене — исследование

Квартиры от «ЕДИНСТВА» стали самыми доступными по цене — исследование

Специалисты Единого реестра застройщиков (ЕРЗ) провели детальный анализ предложений на первичном рынке жилья в Рязанской области. Согласно результатам исследования, по цене квадратного метра и по числу предложений квартир ГК «ЕДИНСТВО» занимает лидирующую позицию.

Специалисты ЕРЗ оценивали стоимость «однушек», «двушек» и «трешек» в Рязанской области, а также сроки их сдачи. «Квартиры в таких жилых комплексах „ЕДИНСТВА“, как „Видный“, „Скобелев“ и „Пожарский“ имеют самую низкую стоимость за квадратный метр», — отметили в пресс-службе группы компаний.

За основу обзора специалисты взяли аналитические данные по предложениям и надежности застройщиков, цене, сроку ввода, расположению. Анализ показал, что жилые комплексы «ЕДИНСТВА» имеют самый высокий балл ранжирования. «Во всех ТОП застройщиков наша группа компаний имеет самый высокий показатель „5“, который определяет, например, высокое соблюдение декларируемого срока ввода жилья», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ГК «ЕДИНСТВО» активно вводит на рынок новые объекты, соблюдает сроки сдачи и развивается. «На данный момент у нас самая большая доля выставленных на продажу квартир — 40% (3 605 квартир). Уже в начале 2018 года группа компаний представила еще два своих проекта. Это ЖК „Голицын“ — продолжение квартальной застройки Дашково-Песочни и уникальные смарт-квартиры в ЖК „Красная Горка“ в микрорайоне „Канищево“», — заключили в пресс-службе.

Проектные декларации опубликованы на сайте.


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